Капитан «Реала» рассказал, где готов продолжить карьеру

Защитник и капитан мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал, где готов продолжить карьеру.

«Мне 32 года, я уже не ребёнок. Что мне осталось? Четыре или пять лет футбола? Это немного, время летит быстро. Отправиться на Ближний Восток? Мне это не показалось бы безумием. Я уже говорил, что если я когда-нибудь уйду из «Реала», то не буду играть в Европе, не собираюсь играть против «Реала» в Лиге чемпионов или в Испании. Катар мог бы стать вероятным местом назначения, — приводит слова Карвахаля Esquire.

Карвахаль выступает в составе взрослой команды «сливочных» с 2013 года. За этот период он принял участие в 427 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами.

Напомним, 5 октября испанский защитник получил тяжёлую травму в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0). 6 октября «Реал» сделал заявление, в котором сообщил, что у Карвахаля разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

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