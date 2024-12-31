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Консейсау отреагировал на своё назначение на пост главного тренера «Милана»

Консейсау отреагировал на своё назначение на пост главного тренера «Милана»
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Португальский специалист Сержиу Консейсау прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Милана».

«Горжусь своим назначением в «Милан». Нам предстоит представлять большой клуб в масштабах всего мирового футбола, мы должны быть на высоте. У нас мало времени, но я не считаю это оправданием. Хочу, чтобы за меня говорили факты и результаты. Впереди много работы», — приводит слова Консейсау журналист Николо Скира в соцсетях.

49-летний Сержиу Консейсау тренировал «Порту» с 2017 года, он привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов — в 1/8 финала в сезоне-2023/2024 и в 1/4 финала в сезоне-2021/2022.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей.

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