Аморим допустил, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за выживание в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команда может бороться за выживание в нынешнем сезоне АПЛ. В последнем матче в чемпионате Англии команда проиграла «Ньюкаслу» (0:2) и продлила серию поражений в лиге до трёх матчей.

«Может ли этот сезон стать борьбой за выживание? Я думаю, это возможно, и мы должны быть честными с нашими болельщиками. Нам нужно что-то изменить, но этот сезон будет очень трудным для всех. Это может сделать нас сильнее, и мы должны бороться», — приводит слова Аморима BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги.

Самые скандальные футболисты в истории