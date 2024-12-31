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Аморим допустил, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за выживание в АПЛ

Аморим допустил, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за выживание в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команда может бороться за выживание в нынешнем сезоне АПЛ. В последнем матче в чемпионате Англии команда проиграла «Ньюкаслу» (0:2) и продлила серию поражений в лиге до трёх матчей.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 4'     0:2 Жоэлинтон – 19'    

«Может ли этот сезон стать борьбой за выживание? Я думаю, это возможно, и мы должны быть честными с нашими болельщиками. Нам нужно что-то изменить, но этот сезон будет очень трудным для всех. Это может сделать нас сильнее, и мы должны бороться», — приводит слова Аморима BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги.

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