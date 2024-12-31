Смолов: «Советское шампанское». Его вообще пьют люди? Выживают после него?

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов пошутил над известным игристым напитком. В начале нового выпуска на своём Youtube-канале Смолов позволил себе шуточное замечание относительно «Советского шампанского», которое он разлил по бокалам вместе со своим гостем Александром Самедовым.

«Советское шампанское». Его вообще пьют люди? Выживают после него?», — сказал Смолов.

Действующее трудовое соглашение Смолова с «Краснодаром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Александр Самедов завершил карьеру в 2019 году. В составе красно-белых, в который воспитанник клуба вернулся в 2017 году, он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. За национальную команду России полузащитник играл с 2011 по 2018 год.

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