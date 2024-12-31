«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд последних 94 лет

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Таким образом, суммарно за весь декабрь манкунианцы потерпели шесть поражений во всех турнирах. Как сообщает Opta, это антирекорд клуба за последние 94 года. Подобного не происходило с сентября 1930, когда ситуация обстояла ещё хуже – команда потерпела семь поражений за месяц.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка за аналогичное количество встреч.

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