«Зенит» хочет подписать форварда «Флуминенсе» Ариаса. На переход может повлиять Нино

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к нападающему бразильского «Флуминенсе» Джону Ариасу.

Как сообщает Lance, защитник сине-бело-голубых Нино высоко оценил талант 27-летнего колумбийца. Также бразилец пообещал помочь форварду с адаптацией в случае перехода в российский клуб.

В нынешнем сезоне Ариас сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 15 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16 млн.

«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Сергея Семака 39 очков по итогам 18 туров.

Материалы по теме Эксклюзив Агент Барриоса: Вильмар счастлив в «Зените», но через три года может вернуться в Колумбию

Самые титулованные футбольные клубы России: