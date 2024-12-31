Адиль Рами: если бы Роналду играл в Лиге 1, его бы съели защитники

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами отреагировал на слова португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французская Лига 1.

«Вы хотите, чтобы я показал вам видео с защитниками из Саудовской Аравии? Он сделал сумасшедшую карьеру, но это не значит, что всё, что он говорит, является правдой. Я думаю, это просто пиар-ход. Попробуй сыграть против «Монако», «Лилля» или «Марселя». Иди со своей маленькой командой играть против «Бреста». Мы — самая большая кузница талантов в мире наряду с Бразилией. У нас есть защитники — это машины! За последние два года, если бы Роналду играл в Лиге 1, его бы съели», — приводит слова Рами RMC Sport.

Ранее Криштиану Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший игрок 2024 года на Ближнем Востоке.

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