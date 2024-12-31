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Каземиро может продолжить карьеру в «Аль-Насре»

Каземиро может продолжить карьеру в «Аль-Насре»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может покинуть английский клуб. открыт для переезда в Саудовскую Аравию.

Как сообщает UOL, к футболисту проявляет интерес саудовский «Аль-Наср». Руководство клуба наслышано о хороших взаимоотношениях хавбека с Криштиану Роналду, что повышает вероятность перехода. Отмечается, что сам игрок открыт к переезду в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне Каземиро принял участие в 22 матчах «Юнайтед» во всех турнирах, в которых бразилец отметился тремя забитыми мячами. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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