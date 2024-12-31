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Вратарь сборной Германии поделился горячими рождественскими фото с возлюбленной

Вратарь сборной Германии поделился горячими рождественскими фото с возлюбленной
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Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Германии Кевин Трапп поделился фотографиями с рождественских каникул, на которых он отдыхает вместе со своей возлюбленной, бразильской супермоделью Изабелью Гуларт.

Пара проводит своё время на пляже Сент-Барта. На фотографиях Кевин и Изабель в купальных костюмах и новогодних шапках делают парные асаны из йоги.

Фото: Соцсети Кевина Траппа

Фото: Соцсети Кевина Траппа

Фото: Соцсети Кевина Траппа

Напомним, пара состоит в отношениях с 2018 года. Они познакомились, когда Трапп выступал за «ПСЖ».
По итогам 15 игр «Айнтрахт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Следующий матч команда проведёт на выезде с «Санкт-Паули» 11 января.

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