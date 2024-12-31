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Стали известны главные трансферные цели «Баварии»

Стали известны главные трансферные цели «Баварии»
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Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании испанского вингера из «Атлетика» Нико Уильямса и египетского форварда из франкфуртского «Айнтрахта» Омара Мармуша. Об этом сообщает журналист Christian Falk из издания Sport Bild.

По данным источника, руководство «Баварии» намерено подписать этих двоих игроков для усиления команды. Также мюнхенцы хотят избавиться от трёх футболистов: французского вингера Кингсли Комана, немцев Лероя Зане и Сержа Гнабри.

Кроме того, ранее руководство «Баварии» вело переговоры с левым вингером «Челси» Михаилом Мудриком, но теперь его имя не называют среди трансферных целей из-за недавнего допингового скандала.

Напомним, по итогам 15 игр «Бавария» является лидером турнирной таблицы Бундеслиги.

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