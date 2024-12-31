Кевин Де Брёйне подробно рассказал о кризисе «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне после победы в матче 19-го тура АПЛ с «Лестером» (2:0) прокомментировал серию неудачных выступлений команды.

«Для некоторых игроков это действительно трудно – такой был сезон. Первые четыре недели всё было хорошо, а потом мы вошли в ритм, в котором нам было трудно, и люди играли слишком много матчей.

Но они должны были это делать, потому что если у вас больше никого нет, вы должны играть. Они взяли на себя это бремя, надеюсь, что в новом году люди вернутся, и мы снова войдём в ритм как команда. Это поможет.

Я думаю, что Пеп был немного более подавлен, чем обычно, но я не думаю, что это сильно влияло. Вы не можете изменить себя после неудачного момента.

У нас было много хороших моментов, мы знаем, как выигрывать матчи. Но на данный момент мы не выигрывали, такое случается, и вы должны признать, что соперники также хороши, и они, возможно, находятся в лучшем состоянии. Вы должны делать свою работу, это то, что мы стараемся делать, и, надеюсь, всё станет лучше», – приводит слова де Брёйне.Daily Mail.

Напомним, «Ман Сити» идёт на шестом месте в АПЛ, отставания от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

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