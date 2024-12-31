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«Барселона» может приобрести одного из ведущих полузащитников «Арсенала»

«Барселона» может приобрести одного из ведущих полузащитников «Арсенала»
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Одной из ближайших трансферных целей «Барселоны» может стать опорный полузащитник «Арсенала» Томас Парти. По данным Mundo Deportivo, его попытаются подписать летом следующего года, когда он станет свободным агентом.

Причиной поиска нового игрока такого профиля является то, что «блаугранас» не очень верят, что Френки де Йонг улучшит свою игру до того уровня, на который надеялись в клубе.

Парти перешёл в «Арсенал» из «Атлетико» осенью 2020 года. В текущем сезоне забил 2 мяча и отдал 2 ассиста в 25 матчах.

Де Йонг присоединился к «Барсе» летом 2019-го, перейдя из «Аякса» В этом сезоне сыграл 13 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 ассистент

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего Парти в € 15 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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