В руководстве Ла Лиги отреагировали на решение суда по поводу Ольмо и Виктора

Руководство Ла Лиги выразило удовлетворение в связи с отклонением апелляционным судом просьбы «Барселоны» о регистрации двух игроков сине-гранатовых: полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора — на вторую часть сезона чемпионата Испании. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, Ла Лига считает, что это решение полностью соответствует законам лиги и позволяет всем командам чемпионата соревноваться на одних условиях.

Напомним, ранее стало известно, что апелляционный суд оставил в силе бюджетные правила Ла Лиги с их положениями, ориентированными на баланс команды, и отклонил претензии «Барселоны».