Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В руководстве Ла Лиги отреагировали на решение суда по поводу Ольмо и Виктора

В руководстве Ла Лиги отреагировали на решение суда по поводу Ольмо и Виктора
Комментарии

Руководство Ла Лиги выразило удовлетворение в связи с отклонением апелляционным судом просьбы «Барселоны» о регистрации двух игроков сине-гранатовых: полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора — на вторую часть сезона чемпионата Испании. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, Ла Лига считает, что это решение полностью соответствует законам лиги и позволяет всем командам чемпионата соревноваться на одних условиях.

Напомним, ранее стало известно, что апелляционный суд оставил в силе бюджетные правила Ла Лиги с их положениями, ориентированными на баланс команды, и отклонил претензии «Барселоны».

Материалы по теме
Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android