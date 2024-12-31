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«Уйдут Роналду и Месси, кто останется?» Комментатор Елагин опубликовал эмоциональный пост

«Уйдут Роналду и Месси, кто останется?» Комментатор Елагин опубликовал эмоциональный пост
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Российский комментатор Александр Елагин опубликовал в своём телеграм-канале эмоциональный пост о якобы изменившемся футболе.

«Мне все говорят, что футбол изменился! И тд. и тп. Да ничего подобного!!! Люди изменились! И, увы, не в лучшую сторону. Это ведь не только АПЛ касается, и нашего футбола и любого другого. Уйдут на покой Роналду и Месси, кто ж останется? Мбаппе, Неймар? Они большие таланты — но люди… В пример их никогда не поставлю!», — написал Елагин в телеграм-канале.

Напомним, Криштиану Роналду на данный момент 39 лет, он выиграл пять «Золотых мячей». Лионелю Месси 37 лет, он завоевал восемь «Золотых мячей».

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