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Марцел Личка: буду отмечать Новый год с семьёй и делать то, что хотят дети

Марцел Личка: буду отмечать Новый год с семьёй и делать то, что хотят дети
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о планах на новогодние праздники.

«Буду отмечать Новый год с семьёй и детьми в Чехии. Будем делать то, что хотят дети. Поедем на лыжи, в горы. Поиграем в хоккей. Как всегда, съездим в Диснейленд. Вернусь домой и буду водителем такси для детей», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам 18 туров московская команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первое место занимает «Краснодар», на втором месте расположился «Зенит», тройку лидеров замыкает «Спартак».

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