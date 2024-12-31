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Рубен Аморим высказался о своём уходе из «МЮ» на фоне четырёх поражений клуба подряд

Рубен Аморим высказался о своём уходе из «МЮ» на фоне четырёх поражений клуба подряд
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о своём уходе из английского клуба на фоне череды поражений.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 4'     0:2 Жоэлинтон – 19'    

«Если я почувствую, что так будет лучше для команды, я уйду. Нужно придерживаться своей идеи. Буду делать это до конца.

Никаких изменений в моей идее нет. Только тактические изменения под конкретные матчи», — сказал португальский тренер на пресс-конференции после проигранного матча АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. Клуб проиграл четыре из четырёх последних матчей во всех турнирах.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:

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