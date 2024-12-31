Рубен Аморим высказался о своём уходе из «МЮ» на фоне четырёх поражений клуба подряд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о своём уходе из английского клуба на фоне череды поражений.

«Если я почувствую, что так будет лучше для команды, я уйду. Нужно придерживаться своей идеи. Буду делать это до конца.

Никаких изменений в моей идее нет. Только тактические изменения под конкретные матчи», — сказал португальский тренер на пресс-конференции после проигранного матча АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. Клуб проиграл четыре из четырёх последних матчей во всех турнирах.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: