«МЮ» проиграл 4-й матч подряд, Панарин установил крутой рекорд в НХЛ. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» на своём поле всухую уступил «Ньюкаслу» в матче АПЛ, проиграв четвёртую игру подряд, российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 500 очков за клуб, установив важный рекорд, российский баскетболист университета Бригама Янга Егор Дёмин восстановился после травмы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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