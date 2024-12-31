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31 декабря главные новости спорта, футбол, теннис, баскетбол, хоккей, НБА, НХЛ

«МЮ» проиграл 4-й матч подряд, Панарин установил крутой рекорд в НХЛ. Главное к утру
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«Манчестер Юнайтед» на своём поле всухую уступил «Ньюкаслу» в матче АПЛ, проиграв четвёртую игру подряд, российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 500 очков за клуб, установив важный рекорд, российский баскетболист университета Бригама Янга Егор Дёмин восстановился после травмы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» и поднялся на пятое место в турнирной таблице.
  2. Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс» всех времён.
  3. Отец Егора Дёмина сделал важное заявление о состоянии здоровья баскетболиста.
  4. Арина Соболенко обыграла Ренату Сарасуа и вышла в третий круг турнира в Брисбене.
  5. Дубов не вышел на партию против Ниманна на ЧМ по блицу, потому что уснул — источник.
  6. Анна Калинская проиграла Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене.
  7. Сборная Латвии вышла в плей-офф МЧМ-2025, одержав победу в матче с Германией.
  8. Пас Панарина и 21 сейв Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в игре с «Флоридой».
  9. «Челси» уступил «Ипсвич Таун» в 19-м туре АПЛ со счётом 0:2.
  10. «Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 19-го тура АПЛ.
  11. «Зенит» хочет подписать форварда «Флуминенсе» Арьяса. На переход может повлиять Нино.
  12. Рубен Аморим высказался о своём уходе из «МЮ» на фоне четырёх поражений клуба подряд.
  13. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» в матче НБА.
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