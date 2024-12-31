Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил рыцарский титул. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

В опубликованном в понедельник списке новогодних наград короля Карла Саутгейт был среди сотен людей. Полный список включает в себя более 1200 человек, сделавших свой вклад в политическую, спортивную, творческую или общественную деятельность. Они будут награждены орденами от члена, командора или офицера Ордена Британской империи до рыцарских и дамских орденов.

Напомним, Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда взяла серебро на двух чемпионатах Европы, а также заняла четвёртое место на чемпионате мира в 2018 году. Саутгейт покинул пост главного тренера после финала Евро-2024, в котором его подопечные потерпели поражение от сборной Испании.