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Игрок «Рубина» Безруков: желание на 2025 год всё то же — «Золотой мяч»

Игрок «Рубина» Безруков: желание на 2025 год всё то же — «Золотой мяч»
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Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал, чего желает добиться в следующем году.

— 2024 год лично для меня — «соу-соу». Хотелось бы большего — побольше игрового времени, забивать голы, в том числе через себя, отдавать голевые передачи. Но не получилось.

— В конце прошлого года ты сказал, что в этом мечтаешь получить «Золотой мяч». Что пошло не так?
— Не знаю, потому что этот Родри выиграл. Не знаю, в чём он лучше (смеётся). Может, потому что соцсети не ведёт? Возможно, мне тоже надо отовсюду удалиться.

— Желание на 2025-й?
— Всё то же — «Золотой мяч» (смеётся), — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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