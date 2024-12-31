Сергей Юран рассказал, как проведёт новогодние каникулы

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, как планирует провести новогодние каникулы.

«Мы с семьёй не изменяем новогодним традициям. В прошлом году ездили в Приэльбрусье — пообщаться с Эльбрусом и покататься на лыжах — и в этом поедем подзарядиться энергией гор. Я не любитель трёх-четырёхдневных застолий — предпочитаю активно встречать Новый год», — рассказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Юран покинул футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в апреле 2024 года. С тех пор российский специалист, ранее возглавлявший также подмосковные «Химки», остаётся без работы.