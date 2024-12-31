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Веретенников пожелал российскому футболу в 2025 году меньше скандалов и судейских ошибок

Веретенников пожелал российскому футболу в 2025 году меньше скандалов и судейских ошибок
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Экс-футболист Олег Веретенников пожелал российскому футболу пережить меньше скандалов и судейских ошибок в наступающем 2025 году.

«Пожелаю российскому футболу в 2025 году вернуться на международную арену и быть там конкурентноспособными. А также меньше скандалов и судейских ошибок.

Если подводить итоги 2024 года для российского футбола, в РПЛ есть интрига. Прошлый чемпионат заканчивался с хорошей интригой, в этом сезоне она тоже присутствует. Надо постепенно привыкать к тому, что наши клубы не играют в еврокубках, а сборная России — в международных турнирах. Но надо надеяться, что всё вернётся на круги своя. Сборная России живёт. РФС правильно делает, что находит нашей национальной команде соперников. Пускай они не самые сильные, но это надо делать, ведь наша команда должна существовать и играть», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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