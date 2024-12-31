«Собаки лают, караван идёт». Юран — об итогах 2024 года для российского футбола

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран подвёл итоги уходящего 2024 года.

«Футбол у нас есть, сборная играет контрольные матчи. Мы живём полноценно. Главное, что болельщик на стадионе. Команды готовятся и играют. Собаки лают, караван идёт. Важно, что футбол продолжается», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».