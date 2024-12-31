Игонин: главное событие в российском футболе в 2024 году — сохранение института сборных

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин подвёл итоги уходящего 2024 года.

«Сложно назвать главное событие в российском футболе в 2024 году. Но, если не брать российские клубы, очень важно, что удалось сохранить институт сборных. Несмотря на то что есть критика соперников и других аспектов, сборная России живёт и играет», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).