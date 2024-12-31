Непомнящий пожелал российскому футболу больше отечественных тренеров и молодёжи

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий пожелал российскому футболу в наступающем году больше отечественных тренеров и молодых игроков.

«Желаю российскому футболу больше отечественных специалистов и молодых игроков. Чтобы у тренера был талант разглядеть футболиста и дать ему шанс. Футболисты растут только тогда, когда играют и получают шансы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).