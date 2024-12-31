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Игорь Колыванов: мама делает обалденные булочки — они должны быть на новогоднем столе

Игорь Колыванов: мама делает обалденные булочки — они должны быть на новогоднем столе
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Известный российский специалист Игорь Колыванов рассказал, что у него будет на новогоднем столе.

«У меня мама делает обалденные булочки с мясом. Считаю, что они должны быть на моём новогоднем столе. А ещё сельдь под шубой!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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