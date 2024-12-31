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Червиченко: заявление Федорищева добавило перчика в российский футбол — все зашевелились

Червиченко: заявление Федорищева добавило перчика в российский футбол — все зашевелились
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал главное неординарное выступление в российском футболе в 2024 году.

«Может быть, неординарное событие в российском футболе — это выступление губернатора Самарской области. Оно не является главным, но выходит из общей массы. Поэтому оно интересное, интригующее — и можно ещё подобрать массу эпитетов. Всё идёт размеренно и ничего сверхъестественного, а этим заявлением добавили перчика в российский футбол. Все зашевелились», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

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