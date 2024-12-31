Дмитрий Булыкин: Новый год ассоциируется с оливье и мандаринами

Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин рассказал, с чем у него ассоциируется Новый год.

«Я считаю, что для всех русских главное блюдо на новогоднем столе — оливье. У меня Новый год ассоциируется с этим салатом и с мандаринами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».