Главный тренер «Ротора» Бояринцев рассказал, как будет праздновать Новый год

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, как будет праздновать Новый год. Российский специалист подчеркнул, что этот праздник он отметит в кругу семьи.

«Как всегда, планирую праздновать Новый год дома, в домашней атмосфере, с семьёй. Не хочется никуда выезжать. Но на каникулы на три-четыре дня съездим на дачу, чтобы подышать свежим воздухом», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что «Ротор» Бояринцева занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 30 очков по результатам 21 матча. Лидирует в таблице «Балтика».