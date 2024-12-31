Аморим: люди устали от оправданий, «Манчестер Юнайтед» нужна серьёзная встряска

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команде нужна серьёзная встряска. В последнем матче в чемпионате Англии команда проиграла «Ньюкаслу» (0:2) и продлила серию поражений в лиге до трёх встреч.

«Я не хочу приходить сюда [на пресс-конференции] и оправдываться… Думаю, люди устали от оправданий в этом клубе. «Манчестер Юнайтед», нашему клубу, нужна серьёзная встряска… и мы должны это понять», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. Клуб проиграл четыре из четырёх последних матчей во всех турнирах.