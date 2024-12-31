Гришин: на новогоднем столе обязательно должны быть курица с картошкой и оливье

Бывший российский футболист Александр Гришин рассказал, что у него будет на новогоднем столе.

«На новогоднем столе обязательно должны быть курица с картошкой и оливье. А ещё — бутылочка шампанского, для начала (смеётся). Это российские блюда. Думаю, в каждой семье эти блюда будут стоять на столе. Во всех странах и народах есть свои традиции», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».