Червиченко: последние 30 лет отмечаю Новый год в разных местах, у меня нет традиций

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, как отмечает Новый год.

«Мне, честно говоря, неважно, что должно быть на новогоднем столе. Я не заморачиваюсь над этим. За последние 20-30 лет отмечаю Новый год в разных местах, поэтому у меня нет каких-то традиций. Этот Новый год буду праздновать в жаркой стране. Что закажем, то и будет на столе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».