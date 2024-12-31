Ледяхов: на новогоднем столе из испанского будет только вино, вся еда — русская

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов рассказал, что у него будет на новогоднем столе.

«На новогоднем столе обязательно должны быть селёдка под шубой и оливье. Ничего не меняется. Я сейчас нахожусь в Барселоне, но из испанского на столе будет только вино. А вся еда будет русская», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».