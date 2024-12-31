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Игрок «Челси» Кукурелья прокомментировал поражение от «Ипсвича»

Игрок «Челси» Кукурелья прокомментировал поражение от «Ипсвича»
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал поражение лондонской команды в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Ипсвич Таун» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Делап – 12'     2:0 Хатчинсон – 53'    

«Это была одна из тех игр, в которых мы создали много моментов, но не смогли ими воспользоваться и, к сожалению, пропустили два лёгких, с нашей точки зрения, гола.

Мы разочарованы, но не можем унывать и должны усердно работать перед следующей встречей. Этот месяц был сложным, потому что мы провели много матчей, и теперь мы должны смотреть вперёд и пытаться вернуться к победам.

Против «Ипсвича» нам не хватило удачи, но такое иногда случается в футболе. Это одна из таких вещей, и я думаю, что нам просто нужно сосредоточиться на положительных моментах и продолжать упорно работать.

Как команда мы никогда не возносимся слишком высоко, когда побеждаем, и не опускаемся слишком низко, когда проигрываем. Это остаётся неизменным, и нам просто нужно держаться вместе, продолжать усердно работать, и я уверен, что результаты придут снова», — приводит слова Кукурельи пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

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