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Личка — болельщикам «Динамо»: звоните семьям, используйте сегодняшний день на максимум

Личка — болельщикам «Динамо»: звоните семьям, используйте сегодняшний день на максимум
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка обратился к болельщикам бело-голубых в преддверии Нового года.

«Конечно, в Новый год я желаю болельщикам «Динамо» здоровья. Это самое важное. И если вы не видите свою семью каждый день, звоните. Думайте об этом. Не знаешь, что будет завтра, нужно использовать сегодняшний день на максимум», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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