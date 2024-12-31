Юрий Сёмин назвал интригу в РПЛ сезона-2024/2025 главным событием года

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал интригу в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 главным событием уходящего года.

«Сейчас практически нет мощных международных матчей, поэтому главным событием в 2024 году я назову шесть команд, которые борются за чемпионское звание, и саму интригу в РПЛ», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».