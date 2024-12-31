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Александр Григорян оценил 2024 год для российского футбола

Александр Григорян оценил 2024 год для российского футбола
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Бывший главный тренер «Кубани» и «Урарту» Александр Григорян оценил 2024 год для российского футбола.

«2024 год в российском футболе был интересным. Получилось это за счёт того, что появилась конкуренция в борьбе за первое место. И, похоже, она приобрела не временный оттенок, потому что теперь сложно предсказать, кто будет чемпионом. В нижней части таблицы давно не было такой плотности. Даже только эти два фактора говорят о том, что РПЛ действительно интересная.

В 2024 году мы увидели тактические новинки от тренеров. Например, ложные функции крайних защитников в «Локомотиве». Когда в Европе тактические новинки закончились, в России наконец-то появились», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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