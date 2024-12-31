«Бавария» и два клуба АПЛ интересуются голкипером Дзионом Судзуки — Скира

Мюнхенская «Бавария» и два неназванных клуба английской Премьер-лиги рассматривают возможность подписания 22-летнего голкипера «Пармы» Дзиона Судзуки, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Парма» не собирается продавать футболиста зимой, так что все три клуба планируют трансфер японского вратаря на летнее трансферное окно.

Отметим, что Дзион Судзуки родился в США в интернациональной семье. Мать голкипера ганского происхождения, отец – японец. Ранее вратарь выступал за японский «Урава Ред Даймондс» и бельгийский «Сент-Трюйден». В составе основной сборной Японии голкипер провёл 22 матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.