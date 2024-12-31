«Локомотив» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Пресс-служба московского «Локомотива» обратилась к болельщикам команды с новогодним поздравлением.

«Самый семейный коллектив — это наш «Локомотив». Мы такие разные. Живём в разных городах, занимаемся разными делами и добиваемся разных успехов. Но всех нас объединяет стальной характер, железная воля к победам и буква «Л»! С Новым годом, железнодорожная семья!» — сказано в сообщении «Локомотива».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» располагается на пятой строчке (35 очков).