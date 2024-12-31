Тренер «Ипсвича» Маккенна высказался о прогрессе Лиама Делапа

Главный тренер «Ипсвич Таун» Киран Маккенна поделился мнением о прогрессе нападающего своей команды Лиама Делапа.

«Заметно, что Лиам Делап сейчас совсем другой зверь, чем был в июле. Когда вы видите, что 21-летний футболист так быстро прогрессирует, это очень хороший знак», — приводит слова Маккенны журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Лиам Делап провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение нападающего с «Ипсвичем» рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 25 млн.