Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Омар Мармуш отреагировал на новости об интересе «Баварии» и других топ-клубов

Омар Мармуш отреагировал на новости об интересе «Баварии» и других топ-клубов
Комментарии

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш высказался об интересе к нему со стороны «Баварии» и других топ-клубов.

«Конечно, ты замечаешь это вскользь. Для меня большая честь, что обо мне говорят. Это говорит о том, что я хорошо работаю. Но в повседневной жизни я об этом не думаю. Моё внимание сосредоточено исключительно на «Айнтрахте» и на том, чтобы добиться здесь успеха.

Какая лига и какой клуб привлекают меня больше всего? Вокруг всегда много спекуляций. Однако на самом деле у меня нет конкретной мечты», — приводит слова Мармуша Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Стали известны главные трансферные цели «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android