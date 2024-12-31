Омар Мармуш отреагировал на новости об интересе «Баварии» и других топ-клубов

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш высказался об интересе к нему со стороны «Баварии» и других топ-клубов.

«Конечно, ты замечаешь это вскользь. Для меня большая честь, что обо мне говорят. Это говорит о том, что я хорошо работаю. Но в повседневной жизни я об этом не думаю. Моё внимание сосредоточено исключительно на «Айнтрахте» и на том, чтобы добиться здесь успеха.

Какая лига и какой клуб привлекают меня больше всего? Вокруг всегда много спекуляций. Однако на самом деле у меня нет конкретной мечты», — приводит слова Мармуша Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.