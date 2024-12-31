Тренер «МЮ» Аморим высказался о замене Зиркзее на 33-й минуте матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал замену нападающего клуба Джошуа Зиркзее в первом тайме матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2). Форвард был заменён на 33-й минуте игры.

«Джошуа — очень хороший парень. Мы будем поддерживать его и двигаться дальше. Мне было очень тяжело это сделать, но я поговорил с Джошем, так как было важно выразить своё мнение. Нам нужно было, чтобы Джош покинул поле ради команды», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что болельщики «Манчестер Юнайтед» освистали нападающего во время его выхода с поля. После замены форвард сначала отправился на скамейку запасных, однако после свиста и криков в свой адрес с трибун убежал в раздевалку.