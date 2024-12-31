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«Урал» выступил с новогодним обращением к болельщикам

«Урал» выступил с новогодним обращением к болельщикам
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Футбольный клуб «Урал» от имени исполняющего обязанности главного тренера команды Олега Шатова поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Праздничная ночь всё ближе! К поздравлениям с наступающим Новым годом присоединяется Олег Шатов. Тёплые слова от нашего тренера для вас, «оранжево-чёрные», — сказано в сообщении пресс-службы «Урала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, по итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре. В следующем матче Первой лиги «оранжево-чёрные» сыграют с «Ротором» на выезде. Игра состоится 1 марта 2025 года.

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