Паулу Фонсека выступил с обращением после отставки из «Милана»

Португалец Паулу Фонсека выступил с обращением после ухода с поста главного тренера итальянского «Милана».

«Пришло время попрощаться. Горжусь тем, что работал в «Милане», и всегда отдавал своё сердце и душу, чтобы чтить историю и традиции этого великого клуба. Хотел бы поблагодарить своих сотрудников, игроков, болельщиков и всех тех, кто поддерживал меня во время моей работы в «Милане». Я желаю клубу всего наилучшего в будущем», — написал Фонсека на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Фонсека возглавлял «Милан» с лета 2024 года.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Кальяри».