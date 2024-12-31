Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паулу Фонсека выступил с обращением после отставки из «Милана»

Паулу Фонсека выступил с обращением после отставки из «Милана»
Комментарии

Португалец Паулу Фонсека выступил с обращением после ухода с поста главного тренера итальянского «Милана».

«Пришло время попрощаться. Горжусь тем, что работал в «Милане», и всегда отдавал своё сердце и душу, чтобы чтить историю и традиции этого великого клуба. Хотел бы поблагодарить своих сотрудников, игроков, болельщиков и всех тех, кто поддерживал меня во время моей работы в «Милане». Я желаю клубу всего наилучшего в будущем», — написал Фонсека на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Фонсека возглавлял «Милан» с лета 2024 года.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Кальяри».

Материалы по теме
Официально
«Милан» объявил о назначении нового главного тренера команды после увольнения Фонсеки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android