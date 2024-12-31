Сутормин объяснил, почему хочет остаться в «Ростове» вместо возвращения в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, который на правах аренды выступает за «Ростов», объяснил, почему хочет остаться в южном клубе на постоянной основе. Он отметил хороший коллектив, тренерский штаб и семейную атмосферу в «Ростове». По словам Сутормина, едва перейдя в команду, он ощущал, будто выступает за неё уже очень давно.

— В одном из интервью вы сказали, что хотели бы остаться в «Ростове». Почему? Конкуренция ниже?

— Вопрос даже не в конкуренции. Есть много нюансов. Посмотрим, как будет складываться вопрос с «Зенитом». Меня устраивает коллектив, главный тренер. Когда я пришёл, Карпин спросил, влился ли, а я ответил, что у меня ощущение, будто я уже давно в команде. Хотя я пришёл по ходу сезона, не с начала предсезонки. Там очень семейная атмосфера, — сказал Сутормин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, контракт Сутормина с «Зенитом» закончится летом 2025 года.