Артём Дзюба и Леонид Слуцкий стали гостями новогоднего выпуска шоу «Что было дальше?»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба и главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий стали гостями новогоднего выпуска известного шоу «Что было дальше?». Видео вышло сегодня, 31 декабря, на YouTube.

«Что было дальше?» — русскоязычное юмористическое интернет-шоу. Суть программы заключается в том, что комики слушают историю из жизни знаменитости и пытаются угадать её финал, при этом используются всякого рода подколы и нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями в адрес гостя.

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря 2023 года.