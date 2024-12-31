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«Будет номером один на своей позиции». Мендеш — о защитнике «Барселоны» Алексе Бальде

«Будет номером один на своей позиции». Мендеш — о защитнике «Барселоны» Алексе Бальде
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Жорже Мендеш, агент 21-летнего защитника каталонской «Барселоны» Алекса Бальде, высказался о своём клиенте.

«Нет никаких сомнений, что Бальде будет номером один на своей позиции. До того, как он продлил контракт с «Барсой», его хотели лучшие клубы Европы, и «Барсе» это известно, так что ни у кого нет сомнений. Они знали о сложной ситуации, в которой оказалась «Барса», и о том, что они могут воспользоваться этим, но «Барселона» приняла правильное решение не продавать его, несмотря на то что у неё были серьёзные предложения, и в этом нет никаких сомнений. С точки зрения игроков на его позиции, он также является номером один. Вижу его в «Барсе» на долгие годы», — приводит слова Мендеша Mundo Deportivo.

Бальде является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник провёл за «блауграну» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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