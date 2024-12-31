Стало известно, какую неустойку получит Фонсека после отставки из «Милана»

Португалец Паулу Фонсека получит € 1,8 млн в качестве неустойки после отставки с поста главного тренера итальянского «Милана», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский специалист в будущем нацелен на работу в английской Премьер-лиге.

Напомним, Фонсека возглавлял «Милан» с лета 2024 года. Ранее Паулу также трудился главным тренером в «Авеше», «Порту», «Браге», «Пасуш де Феррейре», «Шахтёре», «Лилле» и «Роме».

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Кальяри».