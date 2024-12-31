«Зенит» отзаявил Ерохина, Чистякова, Волкова и Ахметова

Санкт-петербургский «Зенит» убрал полузащитников Александра Ерохина и Ильзата Ахметова, а также защитников Дмитрия Чистякова и Сергея Волкова из заявки на нынешний сезон в чемпионате России. Об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне РПЛ Ерохин принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ахметов и Волков сыграли по три встречи, Чистяков на поле не появлялся.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.