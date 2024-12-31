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Сутормин ответил на вопрос о возможном уходе Глебова из «Ростова»

Сутормин ответил на вопрос о возможном уходе Глебова из «Ростова»
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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос о возможном уходе Данила Глебова из клуба. Ранее в прессе появлялась информация о возможном переходе Глебова в московское «Динамо». А прошлым летом услугами Данила интересовался «Спартак».

— Думаю, только Даня точно владеет всей информацией.

— Это большая потеря для «Ростова»?
— Думаю, да. Заменить его полноценно сейчас будет некем.

— То есть он всё‑таки уходит?
— Без комментариев. Я скажу так: мы Даню пока не провожали, — сказал Сутормин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

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