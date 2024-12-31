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«Рубин» поздравил болельщиков с Новым годом

«Рубин» поздравил болельщиков с Новым годом
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Футбольный клуб «Рубин» от имени президента правления Марата Сафиуллина поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.

«Спасибо, уважаемые болельщики, за вашу поддержку и веру в нас. Спасибо всему коллективу «Рубина» за самоотдачу и преданность делу. Мы не останавливаемся на достигнутом, и в новом году нас ждут новые цели, вызовы и свершения. От имени футбольного клуба «Рубин» поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, а спорт всегда остаётся вашим верным спутником в жизни! С Новым годом!» — сказано в сообщении пресс-службы казанцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Рубин» занимает восьмое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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